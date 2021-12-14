夫妻、情侶之間最害怕另一半跟別人發生一夜情，英國網站Thortful針對2000名不同職業的人調查，發現有將近27%的人承認曾經和同事有過一夜情，而這當中警察和同事發生一夜情的比例高達44%，居所有職業之冠，老師則最不會跟同事有染，佔比僅10%。

根據《每日郵報》報導，英國網站Thortful的調查研究發現，最可能跟同事有一夜情的職業是警察，比例高達44%，等於近半數都跟同事有過一夜情，第二名是藝術家，有38%，第三名則是科技業(IT)員工約33%，接下來依序是水電工32%、銀行員32%、人資29%、會計師28%、商店店員28%、休閒娛樂業員工27%與公車或火車司機25%。

該調查中，最不可能與同事有染的職業是「老師」，僅10%有過一夜情，接下來為社工14%、科學家15%、律師18%，而大眾認為最可能跟同事有染的醫師與護理師，一夜情比例反而低，僅19%。

至於其他職業會和同事發生一夜情的比例，還有房仲21%、業務員23%、公務員23%、工程師23%，以及慈善工作者24%。

該報導指出，這調查還獲得了蘇格蘭一名退休警察的親自認證，他表示「警察們常常因為和其他同事發生一夜情或婚外情，導致名聲『臭名昭彰』」。