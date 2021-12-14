有117年歷史的台糖善化糖廠，14日舉行2021、2022年期製糖開工典禮。（劉秀芬攝）

有117年歷史的台糖善化糖廠，14日舉行2021、2022年期製糖開工典禮。（劉秀芬攝）

善化糖廠甘蔗都是以卡車載運進場。（劉秀芬攝）

善糖文物館開工期為了防疫暫停開放。（劉秀芬攝）

善糖文物館開工期為了防疫暫停開放。（劉秀芬攝）

有117年歷史的台糖善化糖廠，14日舉行2021、2022年期製糖開工典禮，台糖董事長陳昭義也巡視廠區作業，見證廠內昭和三年(1928年)製的壓榨機順利運作。陳昭義說，今年因疫情開工期間不開放民眾參訪，善糖文物館也暫停開放，台糖會趁此機會再完善文物館設備，並規畫未來更好的參觀導覽模式。

台糖表示，善化糖廠是台灣唯二仍保留製糖作業的糖廠，本年期製糖時間預計至明年3月中旬，總開工日約92天，預計可採收約22.1萬公噸的甘蔗，生產約2萬公噸的本土甘蔗糖、12公噸的古早糖，以及蔗渣、沃土與終蜜等其他製糖副產品，整體產糖率預估可達9.4％，期能持續超越上年期生產目標。

上午陳昭義率糖廠同仁及地方民意代表共同焚香祝禱，並將一綑綑綁有紅絲帶的甘蔗拋入壓蔗區，祈求開工順利平安。陳昭義說，百年來，每當善化糖廠的煙囪開始冒煙，周邊地區就可以聞到陣陣糖香，糖廠周邊的農業經濟也開始活絡起來。

陳昭義表示，除了產糖量大幅提升，百年善化糖廠還有另一項相當了不起的突破，善化糖廠產製的本土甘蔗糖於今年3月31日通過農委會「農產品產銷履歷」驗證，是全台唯一獲榮獲TAP標章的糖品。

此外，為活化空間，台糖將原有肥料倉庫整修為善糖文物館，收集台南5座糖廠文物，原本已經開放參觀，但開工期為了防疫，先暫停開放。陳昭義說，為了不影響生產，開工期暫不開放，但糖廠也會重新規畫，日後停工期參訪，要讓遊客除了看靜態展覽，開工期的熱鬧動態則以數位化方式呈現。