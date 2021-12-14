好市多販售許多進口蔬果，有女網友去採買葡萄時，發現葡萄每顆都很髒，但服務員表示那是「果粉」，她便買回家試試看，不料一吃又甜又脆，不少內行人表示，是果粉和沙塵，記得洗乾淨再吃。農委會表示，果粉是是葡萄自然生成，具有保護果實、避免水分流失的功能。

該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，最近到好市多採購時，看到一款美國無籽黑葡萄，但每顆葡萄的上都有白色粉末附著，讓她非常驚訝，直呼第一次看到那麼「髒」的葡萄。

她向賣場服務人員詢問，對方表示那些粉末其實是「果粉」，並不影響食用，她心想反正也沒吃過，便買一盒回家吃吃看，不料一吃驚為天人，葡萄每顆都大顆圓潤，皮脆又甜，開心直呼「沒踩雷」。

文章一推出，不少網友都留言大推，「我也想說怎麼這麼髒，結果又脆又甜」、「我有買，很好吃，想說葡萄遇到沙塵暴了吧」、「這真的超好吃！皮薄又脆，甜而不膩，4天才吃完一盒，居然只有1顆爛果！今天想買找不到了」、「今天剛買，好吃又甜又脆」。

也有內行人表示，「果粉薄薄的一摸就掉了，上面是有果粉沒錯，但是土也是會有啦」、「我也買了一盒！員工說採收時沙塵較大！大自然的問題、洗乾淨就好」、「這是果粉和沙塵，曾在澳洲採過3年葡萄的經驗跟妳分享」。

根據農委會食農教育教學資源平台表示，新鮮葡萄的外表有均勻粉狀物質，是葡萄自然生成的果粉，不只能夠保護果實、防止水分散失，還可判別葡萄是否健康。但不論是果粉還是沙塵，農委會建議，吃之前要用清水輕輕搓洗後再享用。