立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）13日證實，已收到立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）與交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）的辭呈，將於當地時間14日晚間做出決定。莫尼特接受採訪時坦言，不排除整個政府請辭以示負責。儘管外界懷疑這是否該政府過於親台有關，實際上則與白俄羅斯有關。

包括蘭斯柏吉斯與思庫歐迪司已向總理提出辭呈，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）與莫尼特將於14日討論兩位部長去留問題。

這起倒閣危機起自於白俄羅斯大型國營企業「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）。「白俄羅斯鉀肥」不但在全球市占率高達20%，也是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）重要收入來源，故被美、英等西方國家視為眼中釘，予以程度不一的制裁。

儘管立陶宛在國際上一直主打制裁魯卡申柯，更提供外交庇護給白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）；然而，媒體近日卻爆料立陶宛國家鐵路持續協助「白俄羅斯鉀肥」的運輸，引發國內輿論與在野黨「偽君子」、「說一套做一套」的抨擊。

思庫歐迪斯在13日的聲明中，解釋自己已做出哪些補救措施；其中一項便是呼籲政府審查戰略相關企業的交易，以評估立陶宛鐵路與白俄羅斯的協議是否符合國家利益。

立陶宛外交部長與交通部長紛紛請辭，導致該國出現倒閣危機，原因出在白俄羅斯鉀肥透過立陶宛鐵路進行運輸。圖為白俄羅斯鉀肥大樓外貌。(圖/路透社)

此外，立陶宛交通部已於10日提交一項對於白俄羅斯實施經濟與其他制裁的法律草案；依據該草案，將暫停白俄羅斯通過立陶宛的化肥替代運輸路線。

他也要求港務局董事，評估美國制裁可能帶來的風險。最後，他還呼籲政府層級需針對經濟與國際制裁政策，展開系統性的審核。不過，他也坦言立陶宛恐怕沒有執行大規模制裁的經驗。

另一方面，蘭斯柏吉斯在辭職信中則寫道，儘管美國對白俄羅斯進行制裁，但是白俄羅斯鉀肥仍透過立陶宛運輸，此舉已對立陶宛政府構成聲譽挑戰，故決定辭職。

美國對白俄羅斯的制裁於8日正式生效，但透過立陶宛的過境運輸仍未停止。白俄羅斯甚至在11月預付鐵路運輸款項。立陶宛政府已宣布，將在制裁生效後終止立陶宛鐵路與白俄羅斯的運輸協議；不過，它也強調美國制裁並不適用立陶宛化肥過境。