中捷公司前董事長蔡岡廷與人資處長田月玲，2018年招考員工時產生弊端遭到監察院糾正。市議員李中14日總質詢時說，他到地檢署按鈴申告蔡、田兩人背信給嚴重失職者當頭棒喝，並替當時高分落榜考生爭口氣，現任董事長林志盈要保障當時應錄取卻落榜考生權益。中捷強調，將深入了解當時未足額錄取背景，並釐清原因。

李中指出，林佳龍市長時期中捷公司蔡董事長與人資處田處長，招考當中產生諸多弊端，因蔡、田兩位未盡到以公司最大利益為導向，他根據相關資料向地檢署申告渠等背信。監察院在調查資料時，保管人員竟以遺失會議記錄為由規避調查，他另外再追加毀損文書乙罪，要讓司法還考生一個公道。

李中說，今天凌晨2點55分有位當年的考生傳訊息給他，謝謝他為那些被不公平招考制度犧牲而落榜考生發聲，傳訊者還提供其他造成不公平的資料；希望董事長林志盈除聯絡當年應錄取而未錄取者探詢就職意願外，要再精進考選制度，不要讓憾事再發生。

中捷運公司表示，針對2018年公開招考作業中12名高分落榜者，公司已主動聯繫，如仍有意願至公司任職者，將安排於明年農曆年後報到，2人有報到意願，1人已於後續招考錄取進用，其餘人員放棄報到。

中捷公司強調，將檢視2018年招考簡章、會議紀錄或相關文件，深入了解當時未足額錄取背景並釐清原因。自2019年起已檢討精進考選制度，包括成立新進人員甄選委員會，並透過公告筆試試題及試題參考答案、錄取人員名單及最低錄取成績等方式，避免作業疏漏情事再次發生。