大陸廣東省東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布第45號通告，嚴控聚集性活動，非必要不離莞、不出省。

13日，東莞市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，排查發現2例新冠肺炎無症狀感染者。接報後，市、鎮兩級疫情防控指揮部立即啟動應急處置機制，組織開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測和環境消殺等工作。

東莞也調整疫情管控措施，根據莞香花開微信公眾號公佈通知如下：

一、嚴格人員管理。近14天內有發生疫情地區旅居史來莞返莞人員，務必第一時間主動向所在社區（村）、工作單位或所住酒店報告，分級分類嚴格按規定要求落實健康管理措施。

二、嚴格出行管理。廣大市民群眾非必要不離莞、不出省，確需離莞出省的，須持有48小時內核酸檢測陰性證明；各級黨政機關、企事業單位、學校和旅行社等帶頭落實非必要不離莞、不出省要求。

三、嚴格交通防控。公路、鐵路、港口碼頭等交通站場加強人流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客資訊；各類公共交通、計程車、網約車嚴格落實戴口罩、通風消毒等防控措施，並做好工作人員個人防護；各類公共交通落實體溫檢測、亮碼出行、戴口罩、嚴禁紅黃碼人員搭乘等防控要求。

四、嚴控聚集性活動。會議活動、聚會活動、文娛活動等從嚴從緊進行管控，提倡「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，儘量不舉辦大規模人員聚集性活動，確需舉辦的盡可能縮小規模，做好疫情防控方案預案。大朗鎮暫停舉辦大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動。

五、強化「哨點」作用。各級各類醫療機構要發揮「哨點」作用，強化首診負責制，嚴格落實發熱門診患者核酸檢測和留觀要求，規範醫療機構預檢分診、流行病史問診、相關資訊登記、報告和交接轉診工作。零售藥店強化購買藥物人員實名登記，發現購藥人有發熱等可疑症狀的，要第一時間向所在社區（村）報告。異常資訊要及時向相關部門報告。大朗鎮轄區內各類藥店暫停銷售退熱、抗生素、抗病毒、咳嗽感冒類藥品。

六、強化重點場所防控措施。全市各類場所嚴格落實體溫檢測、查驗健康碼、規範佩戴口罩等防控措施，景區景點、餐飲單位落實限量、預約、錯峰要求，接納消費者人數不得超過最大承載量的75％，並嚴格控制暫態流量。大朗鎮暫停網吧、娛樂場所（KTV、歌舞廳、遊藝廳）、演出場所、電影院、健身場所、酒吧、足浴店、洗浴中心、棋牌室、麻將房、桌遊室等密閉娛樂場所開放，餐飲單位暫停堂食。

七、嚴管特殊機構。福利機構、養老機構、精神衛生機構、公安司法行政監所實行全封閉管理，禁止人員進出，暫停探視活動。宗教場所和民間信仰活動場所暫停對外開放。

八、加強教育教學活動管理。各級各類學校和校外培訓機構嚴格人員進出管理，非本校（機構）人員不得進入，暫停開展正常教育教學活動之外的其他聚集性活動，師生員工做好每日早晚健康監測。

九、配合隔離管控。實施集中隔離、居家隔離措施及管控區域人員要嚴格遵守各項管控要求，積極配合健康監測等工作，如違反相關規定引發疫情傳播風險的，將依法追究法律責任。

十、配合核酸檢測。有關風險人員要積極配合做好核酸檢測，確保應檢盡檢，不漏一人，遵守採樣檢測點的現場秩序，落實戴口罩、保持1米以上距離等防控措施。