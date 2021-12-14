【愛傳媒藺奕專欄】「你以為的正義，可能正把另一個人推向地獄。」大幕落下，所有演員一字站開，領銜的黃致凱導演對台下滿座的觀眾說道。

他是台大戲劇系第一屆。想起20多年前，我曾在埃及古夫金字塔前和一位年輕女孩並肩走著，分享辛波絲卡多首寫向死亡的新詩，當時我還在上海金融圈，才剛剛走出猛爆性肝炎的死亡蔭谷，而她考上最新成立的台大戲劇系，無論是死亡之於我、還是戲劇之於她，命運所裸露的一小部分，已經足夠吸引我們了。

今年五月，全台灣的劇場都降下了大幕，所有演出活動暫停，一齣名為團結抗疫的大戲，正轟轟烈烈上演，原本預定在5月演出的場次，歷經疫情警戒，先是延期到8月，又再度延到12月12日，從夏天、經過秋天等到冬天，基於某種神奇因緣，經Alice安排偕妻來到城市舞台欣賞《我們與惡的距離》全民公投劇場版「2021 二度加演」，沒想到居然在四大公投前一周，先來劇場完成公投演練。

全劇充滿媒體素養的省思、人權的定義、死刑的存廢與思覺失調症病識感的探討。我總以為不要報導加害者的人生和苦衷，不要配合他完成表演。不要報導他的手段、不要讓犯罪傳染、被程式化，讓潛在者的模仿不斷優化。

然而把精障患者關回醫院，如同假釋的犯人重新領回囚服；躲進了防空洞，那裏提供了保護、也提供了黑暗。

參差不一的公民意識正在漲潮，自媒體呈現更多的霸凌與暴力，這些或遠或近的紊亂因素未經同意，就輕易地支配了你我，不像偵探小說是為那些對人生抱持積極進取態度之人的寫作，把謀殺案還给了有殺人動機的人，不僅僅只是提供一具屍體。

翻開感謝名單，看到許多厲害的前輩都被羅列，果然好鋼都用在刀刃上，這是一場衝擊身心的巨構，走出新舞台，沉睡夜色融入多情筆墨，人們拍照、人們歡笑、人們平安，便是今夜最美的曠野了。

作者為文學奬得主

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