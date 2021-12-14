【愛傳媒左化鵬專欄】七十六年前的12月12日（一九三九年十二月十二日），下午二時，六架日本戰機從浙江寧波機場飛抵奉化上空，狂轟濫炸，溪口鎮民猝不及防，死傷枕籍。當時，蔣公猶在前線指揮抗日，他的元配夫人毛福梅，就在溪口故居豐鎬房後門，不幸罹難。

蔣經國，時年三十歲，正在贛州施展新政。突聞家中噩耗，一路號哭，星夜奔喪。母親入殮時，他滿腔悲憤，噙淚疾書「以血洗血」四字，刻石立碑於母親罹難處，誓言此生必報殺母之仇。

八年的浴血抗戰，終於嬴來了最後的勝利。蔣經國逮到了當年轟炸溪口的主謀戰犯芝原平三郎，將他送交軍法審判，其後在上海執行槍決，報了家門的血海深仇。

日本侵華期間，多少無辜的百姓屍填深溝野壑之中，多少的鐵血健兒慘死在日寇的鐵蹄刺刀之下。戰後，正當國人要報仇雪恨，美、蘇、英、法列強，也主張對日嚴懲不貸。蔣公卻突然力排眾議，力主要維護日本天皇的地位，以及維持日本領土的完整。他把「以血洗血」四字，換成了「以德報怨」。

聖經馬太福音說「以眼還眼，以牙還牙」。篤信基督教的歐美人士對蔣公「以德報怨」之說，感到十分不解。

論語憲問篇記載，「「或曰：「以德報怨何如？」，子曰：「何以報德，以直報怨，以德報德」。尊奉儒家思想的國人，正要以直報怨，卻報怨無門，同樣感到驚愕。

有史家認為，蔣公之所以丟掉江山，「以德報怨」或許也是主要原因之一。抗戰勝利，八年的國仇家恨，豈是一句輕描淡寫的「以德報怨」就能一筆鉤消。大仇未報，此恨難消。

中華兒女胸中的怒火，由北向南迅速的延燒，百姓們的嘶聲悲吼，化作鬱鬱轟響的驚雷，震動了祖國的大地。不旋踵，蔣公就愴惶辭廟，渡海來到了臺灣。

蔣公困守孤嶼，痛定思痛，勵精圖治，猶圖光復故國山河。正需要國際友邦的支持時，萬萬想不到，忘恩負義，狼子野心的日本，竟出其不意的宣布和我國斷交，在蔣公的背後狠狠插上一刀。之後，美國、南非等盟邦相繼效尤，一個一個棄我國而去，臺灣成了亞細亞的孤兒，陷於風雨飄搖之中。

蔣公含恨而逝，「以血洗血」的經國先生繼承大位，他主政期間，嘔心瀝血，興利除弊，銳意革新，推行十大建設，帶領臺灣的經濟蓬勃發展，一躍躋身亞洲四小龍之首。相較於當時落後的大陸，臺灣成為全世界華人的希望。光芒照耀整個神州大陸。

參訪蔣公故居，我佇立在「以血洗血」的碑前，遙想半世多來的往事，不覺思緒翻湧。看到「男經國泣書」血淚斑斑的石碑，我彷彿看到有一隻血管裝滿支架的厲鬼，正躲在碑後偷偷的獰笑。

歷史跟蔣家開了個大玩笑。經國先生臨終，交棒給一個表面謙恭，謹小慎微的家伙，他掌權後，卸下面具，露出本貌，竟然是披著臺灣人的外衣，流淌著日本人骨血的岩里正男。

經國先生，一世的英名，一生的志業，和黨國的命運，至此，在歷史長河中，都化作一聲聲長嘆。

高瞻遠矚的蔣公，在天之靈有知，會不會以他寧波話口頭禪痛駡：娘希匹！

我也幫他罵一句：八嘎野魯！

作者為資深媒體人

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