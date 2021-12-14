鈺創(5351)旗下鈺立微讓XR泛現實技術更貼近生活與醫療實用，預計在明年初登場的CES中展出創新雙目3D彩色圖像扭曲校正處理晶片組平台eSP777影像處理控制器ICs，目前已經用於成功應用於醫療級脊椎微創內視鏡系統。

泛現實技術(XR)可以稱之為擴增實境(AR，Augmented Reality)、 虛擬實境(VR，Visual Reality)和混合現實(MR，Mixed Reality)的總稱。鈺立微電子早年即投入XR產業，為數個世界級XR產業之硬體產品的技術合作方與晶片供應商，當一般人對XR仍停留在虛擬世界玩家應用時，鈺立微電子在2022年CES 展會上，祭出Life with 3D生活型態，結合數家產業生態鏈合作夥伴發表生活及醫療3D電腦視覺參考設計、產品及解決方案，應用包括：脊椎微創內視鏡系統、智能跟隨手推車、健身用魔鏡、咖啡現沖機器手臂等。

鈺立微表示，自動化、非接觸式與新型互動型態開始引爆逐漸變成剛需，以醫療脊椎微創內視鏡導入3D立體視覺，其內建雙目3D彩色圖像扭曲校正處理晶片組平台eSP777影像處理控制器ICs，對終端之AI推理(AI Inference)、達成圖像精細化(Image Refined)，並接合3D 1080P Depthmap，形成高質量3D點雲圖像，大幅提升3D影像辨識度。

鈺立微表示，eSP777 雙魚眼3D彩色圖像扭曲校正處理晶片組平台，內建緩衝DRAM裸晶KGD，可做180度去扭曲處理(Dewarping)與校正，透過有線或無線傳輸，可遠端呈現這種複製物件/場景，實現3D Genuine Hologram效果，可供作AR擴增實境及3D場景重建，深具成本優勢。

鈺立微表示，eSP876深度影像控制單晶片控制兩個水平放置的傳感器與接收其輸出的資料並且加以處理後可產生多視角、大視野以及3D等多重資訊，而所擷取的3D影像，經由分析後可產生被攝景物深度距離的深度圖像，亦可做為開發體感/手勢控制所需的深度影像資料，提供系統廠商擴展相關XR之3D影像應用。值得一提的是，鈺立微深耕3D影像擷取及應用多年，最早推出的雙目3D影像擷取控制器ICs eSP876，於XR 在SLAM 即時構圖定位、虛擬疊合、手勢控制等場景感知應用，在XR應用領域位居不容小覷的重要地位。

有鑑於開發者對採用AI/ML機器視覺之軟硬體開發平台日漸提高的需求，鈺立微電子展示多款成功導入設計之生活應用，智能跟隨手推車、健身用魔鏡、咖啡現沖機器手臂等，這些系統主要內建eSP876，為市面上少數可以主動產出3D深度圖的感測晶片，創造速度達每秒60個HD 720P畫面之高速度性能與良好的資料壓縮能力，提供消費者製作客製化3D影像並享受到前所未有的XR體驗。