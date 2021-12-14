雲林一名人夫與另名已婚女子外遇，多次互傳親密訊息還去開房間，兩人遭正宮提告後，當庭辯稱親密訊息是因女方的職業為身障者個人助理，才習慣以親密方式與他人對話，但法官不採信，判兩人須連帶給付正宮20萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與丈夫阿明（化名）結婚22年，但阿明透過友人介紹認識已婚的小玲（化名），兩人多次互傳親密訊息提及「親吻」、「愛你」、「想你」等語，還會密切互相報備行程、相約旅館約會，甚至被她的小孩目擊外遇。

正宮控訴，她質問丈夫後，丈夫才坦承有與小玲開過幾次房間，事後丈夫多次意圖找小玲整理兩人的不倫關係，但小玲不僅不願意，還持續糾纏她丈夫，一再介入她與丈夫的婚姻生活中，實在是忍無忍才向法院提告求償。

阿明與小玲辯稱，正宮提出的對話紀錄中，兩人雖提及「愛你」、「親吻」等詞語，但那是因為小玲的職業為身心障礙者個人助理，平時需要與服務對象建立良好的關係，她與其他友人的對話也經常使用類似詞語，不能以此認定兩人關係踰矩。

雲林地院法官勘驗證據發現，阿明曾向小玲傳訊，「想妳喔」、「愛妳喔」等，明顯已逾越正常男女分際，雖兩人辯稱用語是因職業所致，但阿明並非從事身心障礙者個人助理的工作，仍對小玲表達「想妳」，實在難認定兩人的對話是一般男女正常對話。

法官還發現，阿明曾向小玲傳訊，「妳傳這個不負責任簡訊對我和太太傷害很大」、「把事情解決妳身為小三破壞這個家庭」等語，均可證明兩人在交往，最終採信正宮的說詞，並考量雙方社經地位等一切情狀，判2人須連帶給付20萬元給正宮。可上訴。