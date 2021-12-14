在建商獵地有增無減以及房價直漲之下，以土銀為首的公股銀行土建融業務成長引發政界矚目，尤其是不分黨派的朝野立委更是重砲轟擊土銀等行庫的土建融業務成長情況，對此也使公股行庫在承作土建融，甚至是房貸業務都備感壓力，甚至因此明年「不敢」讓業務成長太多，但公股金融圈從上到下普遍有不平之鳴，認為只管公股，不管民營銀行這種「缺了一角」的管理，不僅無助於現場的改善，同時八大行庫「揮刀自宮」的結果，只會讓土建融這塊利率現在居各類放款之冠的「肥水」流入民營銀行，到頭來建商獵地一樣能貸到款，只是公股作不到生意而已。

放眼現在市場上的利率殺到血流成河，土建融雖然利率也在殺，但對銀行而言，首先有擔保品，再者利率至少1.8％起跳，比起很多企金放款利率低於1.5％，甚至已快要破1％的邊緣而言，要追求銀行獲利的話，這塊戰場絕不能流失；金融圈高層也對此指出，更重要的是，土建融業務其後衍伸的是整批性分戶貸款的大宗房貸業務，乃至於理財業務等商機，這也正是為何在台北市精華區的土建融業務利率最是殺破頭，如今若只管公股銀行的土建融業務成長，而不管民營銀行，這位金融圈高層形容：「未來等於是公股銀行，集體把房貸、理財等消金業務，拱手送給民營銀行！」

事實上，從央行的統計數據即可發現，不少公股銀行的土建融業務成長率低於平均成長率，這代表民營銀行方面成長的更為顯著，此時若只限縮公股銀行而不管民營銀行，更顯得不公平；不少公股體系的從業人員私下感嘆，公股銀行形同處於「又要馬兒好，又不能吃草」的狀態，每每被罵獲利、ROA、ROE等指標不如民營銀行，但事實上，公股又要肩負紓困犧牲利息收入，也不能拒收大額存款，現在連土建融或房貸業務的成長，礙於「政治氛圍」都不能放手一搏而必須以「零成長」為目標自限，這樣獲利怎麼會好？公股從業人員也只能自吞苦水。

倘若真的要從土建融的限作來著手，那麼，除了財政部要求公股銀行之外，金管會也必須要求其他的民營銀行，否則，就有嚴重的管理漏洞和死角。而另一方面，土建融的限作令是否能發揮真正的成效？答案是未必，因為倘若限作土建融，在資金有限的情況之下，利率勢將被推高，利率被推高的結果，就是建商把多繳的利息「再灌到房價之上」，到頭來倒楣的仍然是購屋者，更何況現在因為通膨預期，原本就已推高房價了，倘若建商再把利息灌到房價上，只怕情況更糟。

比起銀行的融資，不分公股或民營銀行的金融圈人士一致指出，地方政府加緊腳步、放大課徵「囤房稅」的力道，才是真正有效；以各地方政府準備推出的囤房稅版本來看，目前的囤房稅標準仍太低，比起美國各州政府所推出的囤房稅版本，可說「小巫見大巫」，一位金融圈高層則以自身實例指出，他的友人在美國的房子要移轉給子女，但子女卻因為持有之後要被課囤房稅，負擔太重而拒絕，這一方面台灣遠遠不及，比起真正可以立竿見影的政策工具被輕輕帶過，而是僅下重手在土建融業務上，而且「管公不管民」，金融圈人士直言，只怕會引發更多後遺症。