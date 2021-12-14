英國將面臨Omicron感染浪潮。

英國新冠疫情劇烈反撲，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）昨（13）日表示，當地Omicron病例數2至3天就翻倍，倫敦已經有44%的病例為Omicron，他警告，預期接下來48小時，Omicron就會取代Delta，成為主流新冠病毒。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國天空新聞網（Sky News）報導，英國昨日新增54661人確診，較周日新增48854例更多，英國衛生大臣賈維德預估，每日新增病例可能會飆至約20萬例。

賈維德也指出，至今英國已經出現4713例Omicron病例，其中Omicron佔英格蘭地區病例達20%，倫敦地區的比例則高達44%，他預估接下來48小時內，Omicron就會取代Delta，成為主宰倫敦疫情的主要病毒株。

他當天也表示，Omicron以「驚人」的速度傳播，「我們以前從沒見過的速度，感染人數每2至3天就翻倍」，他認為，現在就斷定Omicron較溫和還為時過早。

📍NEW RECORD holder: Denmark🇩🇰 has now surpassed UK🇬🇧 in #Omicron growth rate—🇩🇰 now doubling every **1.6 days**, while 🇬🇧 doubling every 1.7 days. Meanwhile, 🇿🇦 is doubling every 3 days—still fast. But we may have to revise how fast Omicron truly is.



HT @DrWilliamKu #COVID19 pic.twitter.com/r74cjTpecF — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 13, 2021

英國12日提升新冠警戒至第4級，並且加強推動民眾施打加強針。

賈維德表示，「這意味著我們正面臨一波感染浪潮，我們再次處於疫苗和病毒的競賽之中。」

英國首相強生（Boris Johnson）12日宣布新目標，預計12月底以前提供所有英國成人施打第3劑疫苗。英國政府將第2及第3劑疫苗之間的接種間隔，從6個月縮短至3個月。

強生表示：「我很擔心，現在很明確，2劑疫苗根本無法提供我們所需要的保護」，「沒有人應該有任何疑問：Omicron浪潮即將來襲。」