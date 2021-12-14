22歲日本女星小倉優香擁有甜美外型、G罩杯傲人身材，被網友封為「真人版峰不二子」，發行的兩本寫真集都獲得廣大迴響，然而她卻介入格鬥選手朝倉未來的婚姻，成為第三者，最後更和事務所不歡而散，還一度傳出要下海拍AV，如今她的近況曝光，好身材再度讓粉絲一飽眼福。

小倉優香2019年開始到健身房運動，因此在那邊認識了朝倉未來，女方主動展開追求，朝倉未來也疑似因此在同年底提出離婚，2020年兩人被拍到同回男方住處過夜，儘管今年初雙方一度傳出分手，小倉優香日前也開直播否認，證實他們的感情依舊甜蜜。

小倉優香前年7月宣布封奶後，便表示會努力朝演藝圈發展，也得到了許多工作機會，然而她卻突然在深夜節目中失控抱怨每天都晚睡早起，她還要主持深夜節目實在太累，曾提出辭呈卻沒人理會，只好在節目中再請辭一次，當場嚇壞所有人。

今年4月更傳出消息，小倉優香宣布揮別待了8年的經紀公司，同時間AV超級片商SOD(Soft On Demand) 表示以將近1億日幣(約台幣2628萬)高額簽約金，讓一名超大咖線上女星點頭AV出道，引發外界瘋猜就是小倉優香，然而後來卻不了了之，小倉優香的近況也曝光，她為內衣品牌拍攝宣傳照，再度脫了展現自己的姣好身材。