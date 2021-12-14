我國今年疫情一度緊張，中央流行疫情指揮中心在今年5月中旬一度將全國升為三級警戒，要求民眾不得群聚，致使多場次的技術士檢定取消或延後，雖然在7月27日恢復，但因「美容」職業模特兒要接受化妝時要脫口罩，因此仍未開放，但技檢中心在近日公告，重新開放美容術科考試。

中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，技檢中心日前宣布7月26日以前各類技能檢定原規劃受理報名或辦理測試一律延期，但指揮中心宣布從7月27日起「降級不解封」，技檢中心也宣布該日起各類技能檢定恢復受理報名及測試，但基於防疫考量，僅「美容」職類乙、丙級術科測試屬近距離接觸操作仍暫緩。

但隨著疫情趨緩，技檢中心近日公告「美容」職類乙、丙級技能檢定恢復辦理術科測試，但模特兒已要接種新冠肺炎疫苗第1劑達14日者，至於若未接種疫苗或接種完後未滿14日，則要提供測試日3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，如快篩試劑或檢測照片或醫療院所檢驗報告等。

據統計，今年全國技術士檢定美容丙級報考有1831人，並將在12月19日辦理學科、明年辦理術科，勞動部勞動力發展署技檢中心全國檢定及發證管理科科長吳杏瓶表示，先前開放術科應試時，因「美容」科要求應檢人要為模特兒化妝，而化妝勢必要脫掉口罩，因而未開放，但隨著疫情趨緩，因而開放接種過1劑疫苗且滿14天，或提供篩檢陰性證明才可以擔任模特兒，但如果指揮中心另有規定，也會依指揮中心規定辦理。