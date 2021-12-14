新竹縣「青春登大人」成年禮活動，由縣長楊文科為10名學生代表進行「加冠冕」。（羅浚濱攝）

新竹縣「青春登大人」成年禮活動 ，在新埔藝文廣場熱鬧登場。（羅浚濱攝

新竹縣為鼓勵新一代學子成為品德兼備的現代公民，14日在新竹埔藝文廣場舉辦「青春登大人」成年禮活動，全縣10所高中職9百名學生，以闖關方式健走2.6公里，造訪新埔3街6巷9宗祠後，縣長楊文科為10名學生代表進行「加冠冕」並頒發成年禮證書，希望邁入人生新階段的學子要負責任、感恩孝順，永不放棄。

各校一早用遊覽車載學生會場後展開2.6公里健走，深入新埔客家小鎮的巷弄和宗祠，走踏花燈巷、文昌祠、日本公園、義勇廟等特色景點，行經新竹縣最早設立的文昌祠時，學生們都虔誠祈求今年升學考試中能金榜提名。

教育處長楊郡慈說，健走路線除讓學生強健體魄，也了解新埔的歷史文化，並要通過大聲公、祈願、突破重圍、同心協力、智慧門等五個關卡，分別代表啟航、期許、挑戰、團結及智慧的考驗後正式「登大人」。

像10人一組齊喊「青春登大人」，音量超過100分貝就是大聲公，健走路線的起點和終點皆在藝文廣場設立的「智慧門」，勉勵學生帶著智慧與決心，邁向人生下一個美好里程。

六家高中、湖口高中等學校的熱舞社、吉他社、電音社，輪番上台表演活力四射的表演，炒熱現場氣氛，學生們都說成年禮活動好玩又有意義，有的學生並打趣說，成年禮最大的感受就是看表演！

楊文科為10所高中職學生代表進行加冠冕古禮儀式，並頒發成年禮證書及贈送「包高粽禮盒」，勉勵在場的每位青年學子，將來能成為有擔當的社會中流砥柱，創造一個成就自己、成就他人、成就社會的人生。