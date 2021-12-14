影帝周潤發出道48年累積眾多影視作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，演藝觸角甚至延伸到好萊塢，身家傳高達56億，但他生性節儉，最近被發現在路邊攤用餐，目擊網友指出周潤發儘管因白髮顯老，但身材維持的很棒，看起來不像66歲。

一名女網友近日在社群平台PO文表示，跟朋友去牛肉麵館吃牛肉餅，「一扭頭突然發現周潤發就坐在隔壁桌，他真的很低調，整個館子也沒任何騷動，還熱情的和周圍的人安利（推薦）好吃的」，由於周潤發已在進食，女網友不敢打擾，但又覺得很幸運，偷拍了兩張照片就繼續吃飯。

女網友拍下周潤發吃路邊攤的模樣，形容他雖然白髮有點顯老，但身材、精神都很不錯。（圖／微博）

畫面中，周潤發戴著棒球帽和黑色口罩，身穿深色運動服，腳踩橘色運動鞋，打扮休閒樸實，吃的東西也很接地氣，享用著一碗清淡麵條和一杯白水，女網友在文中敘述周潤發雖然在照片裡因白髮有點顯老，但本人又瘦又高，精神狀況絕佳，「他就像一個大家都熟悉的老朋友，親切的和周圍的人打招呼」，其他客人也沒因為他是明星上前打擾，彼此尊重的氣氛非常和諧。

周潤發淡出螢光幕後，時不時就在路上被網友偶遇，作風親民的他面對粉絲要求合照來者不拒，對此周潤發透露原因：「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」相當寵粉絲。