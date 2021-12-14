1218公投周六登場，嘉義縣具投票權選民數43萬6984人，首投族約1萬500人左右，另全縣設有530個投開票所，7480選務人員，這次公投選務人員比往年公職人員選舉還多，主要是各投開票所皆增加1名防疫人員，另每個投開票所投票遮屏加上發燒防疫遮屏起碼7個，加上公投僅四案，應可避免大排長龍狀況。

公投票印刷作業預計今天會完成，嘉縣選委會副總幹事張啓模指出，110年全國性公民投票投票權人年齡資格為民國92年8月28日前出生者，即8月27日為基準日，28日當天出生者無投票權，另530個投開票所，投票權人數43萬6894人，滿18歲、19歲的投票權人約1萬500人。

張啓模說，今年選務人員比往年多，主要是各投開票所增加1名防疫人員，需在入口執行測量體溫、酒精消毒等防疫工作，另每個投開票所都設有「防疫遮屏」，讓體溫37.5度以上的民眾戴手套，在防疫遮屏內圈票，待民眾把票投入票匭後，手套會有專門回收措施，力求防疫作為滴水不漏。