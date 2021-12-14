核四重啟等4大公投將在12月18日舉行，對此，中山大學社會系邱花妹今天與多名學者召開記者會並指出核四重啟有8大不可行，包括工程技術、忽視核安、核廢難解、解決空汙、承擔核災、經濟效益、五年發電、違反正義等不可行。

清華大學電機系教授呂忠津表示，尚未完工、通過測試的核四廠，在工程技術上有罕見的嚴重缺失，包括興建過程違規自行變更設計，單安全管制有關的設計就高達 7 百多項，連「核島區」設計都變更；但他說，反核四重啟不代表反對核能科技應用，如當未來當核能科技進步發展，包括核燃料可循環再利用、風險可管理、核廢料終端處置方式，並經立法通過、全民有共識，但也應有全新的核能電廠。

中山大學物理系副教授郭建成說，核電廠的發電來自核分裂產生的高熱，但連鎖反應一旦啟動就無法停止，如福島核災時海嘯損毀冷卻系統導致一連串狀況，如果核電廠外部機制損毀、就會陷入失控；而核廢料則為不具經濟效益的核分裂，雖然移除但反應周期仍會持續，大概要經過10萬年才能回到背景值。

針對擁核方提及，核電能夠解決空汙，中興大學環工系教授莊秉潔指出，「不完全正確」，新燃氣電廠的排放量僅為傳統燃煤電廠的1／151至1／10，PM2.5 也僅為72分之1，且無重金屬排放，若三接興建完成，除了可以供應大潭電廠外，還能供應工業鍋爐煤轉氣，而核電無法協助工廠減少空汙。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛則說，福島核災至今災損達20兆台幣，而若核災發生在北台灣，將直接影響1／3的GDP、約每年7兆台幣，還需加上無法估計之復原成本。再者，核四重啟的過程充滿變數，他說，按照原能會的保守估計，重啟核四需耗費至少10年的時間與1000億經費，民間估計則需要至少15年時間。

國立政治大學法律系副教授林佳和說，核四建照已經過期，而按相關法令規定，勢必要做初期安全分析報告、環境影響評估及地質調查等，「這些程序可能就要10年」，若再加上興建、施工、耐震補強等恐怕也要3至4年的時間，民間估計遠遠是目前的評估更長。