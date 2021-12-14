以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」布局全球的聯發國際（2756）預計於2022年1月掛牌上櫃，董事長鄭凱隆表示，2022年「Sharetea歇腳亭」的海外店數目標再增50家以上，並將聚焦美國市場作好、作深與作大，擴大北美、歐洲等高毛利市場。而聯發國際更將挾已站穩美國市場既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，問鼎持續穩住市場龍頭的地位。

有別於其它連鎖茶飲品牌，2013年「Sharetea歇腳亭」即打進經營門檻極高的美國，截至今年11月底，已成功跨足加州、德州、華盛頓州、肯塔基州、路易斯安那州、夏威夷州等21州，開出124家店，成為美國市占率第一的台灣手搖茶品牌。

目前連鎖茶飲品牌在美國市場多採取區域授權模式、且以華人為主要客源，聯發國際在美國採取單店加盟模式，專攻以白人為主的在地客群。不僅如此，「Sharetea歇腳亭」開進加州最高檔的西田谷購物中心（Westfield Valley Fair），耗時一年時間打造「手搖茶精品店」，與世界知名精品品牌HERMES、LV、GUCCI、CHANEL等比鄰於購物中心一樓，至今仍是排隊名店。

鄭凱隆表示，「Sharetea歇腳亭」在美國市場已成功融入當地，有七成以上的加盟主非華人，消費者更有一半為非華人。美國的複數店（一位加盟主開兩家店以上）占比近六成，顯示加盟主對總部具有高度信任，共同穩健成長。

就營收區域來說，相較於同業多數專注大陸和亞洲等市場，聯發國際在美加的營收占比高達58％，淨利率因此明顯優於同業。此外，聯發國際的第二大主力市場是香港，近兩年來，成功挺過反送中和疫情等大環境衝擊，目前仍擁44家門市，是香港市佔率第一的台灣品牌，在當地屹立不搖。

聯發國際高度看好美國市場，主要因美國是全球最大消費市場，其2020年GDP金額達20.94 兆美元，消費佔GDP七成，總人口中白人佔60.1％，但卻擁有全國83.9％財富，消費力道強勁，且品牌忠誠度高。

鄭凱隆表示，「Sharetea歇腳亭」在美國市場的訂價高於其它市場，且採取單店加盟模式，毛利亦為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5到8家店。為此，聯發國際將挾著已站穩美國市場的既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位。

聯發國際2021年前三季累計營收6.14億元，與去年同期相比成長31％；2021年前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。法人看好，聯發國際2021年全年EPS有機會達7.5元。