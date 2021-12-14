現代人大多工作忙碌，很少有時間可以自己下廚煮飯，因此大部分都會選擇用外食代替三餐，然而不少外食的口味都比較重鹹，常常在不知不覺間就吃下超標的鈉，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，這種情況下光喝水並不夠，還得補充適量的鉀才能將高鈉排出體外，他也列出6類幫助排鈉的食物。

高銘鴻醫師在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文，表示外食通常都含有許多味精，導致人們在不知不覺間吃下超標的鈉，而這種鈉含量超標的飲食其實超傷腎，吃完重口味食物感到口渴，就算喝下大量的水，身體透過尿液排出鈉的能力卻有限，需要連續好幾天都「吃得乾淨」，才能幫助腎臟、讓身體回到平常的鈉平衡，這時候就可以補充適量的「鉀」，來平衡體內超標的鈉含量。

高銘鴻醫師也列出在6類飲食中，含有鉀的原型食物，建議大家在攝取重口味飲食後可以多多補充。

1、全榖根莖類：馬鈴薯、玉米、山藥、南瓜、燕麥、麵線、白飯、麵條。

2、肉類：各式魚類、豬、牛、羊等瘦肉、雞肉、蚌殼。

3、蔬菜類：川七、莧菜、菠菜、空心菜、荸薺、芋莖、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜。

4、水果類：哈密瓜、木瓜、芭樂、酪梨、西瓜、櫻桃、香蕉、荔枝、柳丁。

5、堅果種子類：開心果、松子、杏仁。

6、其他類：雞精、肉湯、運動飲料、低鈉鹽、梅子汁、水果乾、奶類、蛋類。

不過高銘鴻醫師提醒，腎臟病患者因為本身腎臟功能異常，若是補充太多鉀很可能引發高血鉀症，所以一定要遵守醫師給出的飲食方針。