台股今年相當爭氣，儘管外資賣超逾五千億元，靠著內資的力量仍能有亮麗表現，今年來（至12月13日）加權指數漲20%、OTC指數漲25%，與美股標普指數表現相當，皆在全球股市名列前茅。統一投信表示，美國就業市場持續復甦，經濟穩定成長，通膨上升趨勢可能已到頂，再加上供應鏈失衡將會逐漸緩解，明年下半年通膨可望持續下滑，美股對通膨的反應淡化，2022年股市持續看多，在聯準會升息前仍有高點可期，台股新春行情有上行空間。

據統計，今年以來績效前10名的台股基金，報酬率均在6成之上，依次為統一奔騰、統一黑馬、新光創新科技、新光台灣富貴、新光店頭、統一經建、野村鴻運、新光大三通、野村中小、兆豐國際電子。前2名的統一奔騰、統一黑馬今年以來報酬率更達9成以上。

投資方向上，短期台股持續處於高檔震盪，脫離資金大浪帶動的同漲同跌格局，個股輪動快速，投資須謹慎依基本面選擇成長動能佳、評價合理的個股。布局看好三大主軸：半導體、5G/伺服器/高速運算、汽車電子化趨勢，以及三個新趨勢包括：低軌道衛星、電子紙/電子標籤以及元宇宙等應用產業；傳產股看好歐美解封後，戶外運動用品以及低庫存產品例如衣服、鞋子等需求回升。

就全球經濟面而言，統一投信分析，2022年全球景氣仍持續擴張，雖然總體經濟成長率較2021年縮減，但歐美等成熟市場經濟動能仍強，根據IMF（國際貨幣基金組織）預測2022年先進國家經濟成長率4.5%，表現仍高於長期平均。而美股企業獲利成長動能雖然下滑，主要因高基期因素，但預估2022年標普500獲利成長率仍高於長期平均。

目前美國的高通膨源自於紓困案大規模現金補助與疫情造成供應鏈失衡，隨著疫情緩解，補助政策告一段落，供應鏈恢復正常生產，後續需求面動能回歸就業成長的基本面趨勢，通膨可望逐季下滑。美國聯準會按步就班讓量化寬鬆退場，也會充分與市場溝通，即使啟動升息，按歷史經驗，股市也是短暫震盪調整後再恢復上漲動能，拉回幅度也有限。明年台灣景氣循環脫離成長高峰，但優於長期水準，主計處於11月底將2021年經濟成長率預估上修至6.09%、2022年上修至4.15%。經濟維持擴張，加上企業獲利仍持續成長，預期量化寬鬆（QE）結束到美國升息前仍有高點可期，台股2022年企業獲利成長縮減，但仍維持正向，電子類股保持兩位數的獲利成長，表現將優於金融與傳產類股。