以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)預計於2022年1月轉上櫃掛牌。隨著全球經濟活動逐步復甦、展店步調恢復，2021年營運已走出疫情亂流，前三季營運每股盈餘（EPS）5.52元，已恢復至疫情前水準，法人看好今年每股盈餘上看7.5元。

展望後市，聯發國際將台灣作為全球美食孵化基地、採強強聯手策略輸出創意，持續深耕美國、香港、台灣等市場，並聚焦擴大北美、歐洲等高毛利市場。「歇腳亭」明年海外店數目標新展達56家，其中以美國新展達40家、年增達32％為主力。

聯發國際1992年以創立「歇腳亭」起家，透過加盟方式於全台連鎖發展，2010年進軍香港展開國際布局，截至去年11月已進軍全球16國、門市超過323家。2018年跨足餐食領域，陸續開出馬來西亞餐廳品牌「MAMAK檔」及「甘榜馳名海南雞飯」。

「歇腳亭」截至11月底全球共350家門市，淨增達25家店。其中以北美合計達136家最多、東南亞104家居次，澳洲45家、香港44家，台灣16家、捷克及杜拜共5家。以區域別觀察，以美加達58％、香港16％、台灣11％為貢獻主力。

聯發國際2021年走出疫情亂流，前三季合併營收6.14億元、年增達31.2％，毛利率49.92％、營益率19.98％，優於去年同期46.59％、10.99％。配合業外虧損大減9成，使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘（EPS）5.52元、遠優於去年同期0.66元。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，集團以「全球化經營、在地化操作」策略因地制宜、逐步深耕布局，目前以北美、香港和台灣為主力市場。其中，美國採單店加盟模式、專攻以白人為主的在地客群，目前已布局21州、開出124家店，為美國市占率稱冠的台灣手搖茶品牌。

聯發國際董事總經理賴柏宇指出，相較於區域代理模式，單店加盟可使公司獲得更多營收，加上美國市場訂價較高，使「歇腳亭」美國1家店的獲利可抵其他市場區域加盟的5～8家店。加上美加貢獻集團營收達58％，亦使集團獲利表現優於同業。

展望後市，全球手搖飲市場規模預計至2027年將達42.5億美元，2020～2027年複合成長率（CAGR）達8.9％。聯發國際定位台灣為全球美食孵化基地、人才培育中心，將推出更多異業合作計畫和通路商品，強強結盟將創意輸出到世界各地。

展店計畫方面，「歇腳亭」將持續深耕美國、香港、台灣等市場，明年海外店數目標新展達56家，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。其中，在最看好的美國市場將鞏固既有優勢、再新展達40家，開店數年增達32％，穩固市場龍頭地位。