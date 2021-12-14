大陸澎湃新聞報導，香港知名女藝人袁詠儀14日凌晨透過新浪微博個人帳號發文，回應其15歲兒子張慕童（Morton）之前在社交平台Instagram上相關發言引發的爭議。她表示已經及時發現並立刻糾正兒子言行。袁詠儀還表示：「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實」。

有網友在微博指稱，香港藝人張智霖與袁詠儀兒子「魔童」（張慕童）「好像是港獨」。原因是有人在社交媒體Instagram上問他在不在中國，他發了個香港的圖片當背景卻說自己不在中國。

袁詠儀在微博上表示：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。」

袁詠儀澄清：「今日我想同大家坦誠的是，有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念。」

澎湃新聞報導，截至14日上午10點30分，袁詠儀的網文已獲得136000個點讚。有網友表示：「有批評，有教導，有反思，才會有進步。父母與孩子的共同成長吧。無論如何，心最重要。請相信。」