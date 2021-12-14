在家裡聽到家人壞壞聲一定尷尬又困擾，就有一名女網友抱怨，弟弟的女友一周大約到家裡過夜3、4次，每次來弟弟的房間就傳出親密聲，而且越來越頻繁、越來越大聲，某天受不了就向弟弟反應，沒想到弟弟卻出大招「放音樂」，結果搞得像「交響樂」，整棟大樓都聽得到，讓她不知如何是好，只好發文求助網友。

這名女網友以標題「弟弟跟女友做X聲超大聲」分享，表示只要弟弟女友來家裡過夜，就常聽到弟弟房間傳來親密聲，一開始心想「算了！反正是正常行為！」，可是後來越來越頻繁、越來越大聲，讓她受不了決定傳訊息跟弟弟反應：「欸！有點太大聲了」。

不料，弟弟幾天後卻開大音樂，想蓋過親密聲，讓原PO崩潰大喊：「我要瘋了，跟交響樂一樣兩個聲音此起彼落，搞得整棟樓都聽得到」。讓原PO無奈向網友求助：「要再次跟弟弟反應？還是去跟爸媽說？」

網友看到貼文紛紛打趣留言「放大悲咒給他們聽」、「我覺得比較有問題的是妳弟女友耶，在男友家，還敢這樣肆無忌憚的放聲叫」、「錄下來，當大家一起吃飯時的配樂」、「妳帶男朋友回家，叫的比她女朋友還大聲，輸人不輸陣」、「錄下來，等分手的時候放給他聽」、「直接在房門外幫忙喊加油！」。