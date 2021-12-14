台泥花蓮和平廠DAKA開放生態循環工廠開幕即將滿二周年，台泥在此打造了亞洲唯一的循環經濟園區、歐盟認證的和平生態工業港；台泥指出，將在17至19日在華山藝文特區，舉辦「和平村的神秘巨人-永續和平在華山特展」，將工業與周邊社區的融合，推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程，原封不動的搬到台北。

DAKA自2020年1月開幕至今已經吸引超過400萬旅人前往，創下全台最多人造訪的水泥廠紀錄。

台泥企業團董事長張安平17日將率集團高階主管與花蓮和平村三個部落主席、和平國小校長、當地兩個部落媽媽教室，一起為此次的永續和平展揭開序幕。

「和平村的神秘巨人」是花蓮台泥DAKA園區中願景館的繪本故事主題，用巨人來比喻過去隔著高牆與社區有距離的工業巨人，因為工廠開放了，不再神秘，也呼應台泥董事長張安平的理念：工廠不應是獨立個體，而是與環境、社會、周遭百姓生活相關存在的地方，它應該與社區合作，成為生活的一部分。工廠不但是一個生產產品的地方，也可以是生活園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。

台泥指出，此次展出，工廠與村民總動員，部落婦女將展現傳統與改良的太魯閣族服秀以及傳統手工編織技藝、部落學童演出傳統木琴與歌謠、希望讓更多人知道，花蓮最北邊的和平村雖小，但21年來與在地工業台泥攜手努力，打造了亞洲唯一的循環經濟園區、歐盟認證的和平生態工業港，以及正在積極發展中的部落低碳單車遊程，還有未來和平將轉型成為低碳環保綠能園區的願景。

在此次永續和平展中，也可以一窺台泥在循環經濟、低碳新式水泥、廢棄物處理以及綠能儲能各領域的發展。