台股今年以來持續強勢，加權指數可望挑戰連續三年單年度漲幅兩成，也因此推升台股基金勇冠全球，其中績效好的可達加權指數的二、三倍以上，推動基金淨值持續創新高，百元淨值的優質台股基金已增加到19檔，統一投信擁有5檔最多，是績效耐力賽的大贏家，其次為野村、富邦、復華、群益各有2檔。

法人建議，全球及台灣明年景氣展望正向，企業獲利也持續成長，新春行情可期，惟指數高檔震盪、個股輪動快速，不易掌握。與其煩惱高點該不該進場追高，不如選擇長年來能克服市場波動的優質台股團隊，選對好基金並且長期定期定額投資，就會有良好回報。

統一投信旗下五檔百元高淨值台股基金，都是長青又績優的基金，包括統一奔騰、統一黑馬、統一經建、統一龍馬、統一全天候。其中，統一奔騰是科技股票型基金淨值王，近一年績效98％，相當驚人，成立23年以來累積報酬率1466％。統一全天候基金更老牌，成立27年來累積報酬率高達2437％，是台灣所有基金淨值王。

展望台股行情，統一投信表示，2022年全球經濟景氣仍持續擴張，成熟市場經濟動能仍強，成長率表現仍高於長期平均。美國就業市場持續復甦，經濟穩定成長，消費者物價指數月增率增速放緩，通膨可能已到頂，美股反應正面，顯示投資人對通膨擔憂淡化，未來供應鏈失衡將會逐漸緩解，通膨也將逐季下滑，2022年股市持續看多，台股新春行情可期。

台灣景氣循環脫離成長高峰，但優於長期水準。經濟維持擴張，企業獲利仍持續成長，電子類股獲利成長表現將優於金融與傳產類股。預期美國量化寬鬆結束到升息前仍有高點可期，即使啟動升息，按歷史經驗，股市也是短暫震盪調整後，會再恢復上漲動能。

操作策略上，統一投信指出，台股與美股一樣，都進入更重視未來獲利成長與估值的階段，需謹慎依基本面選擇成長動能佳、評價合理的個股。看好趨勢包括：半導體上游、伺服器、車用電子、第三代半導體 、低軌道衛星、電子紙/電子標籤與元宇宙等應用產業；傳產股看好歐美解封後，戶外運動用品以及低庫存產品例如衣服、鞋子等需求回升。