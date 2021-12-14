華南銀行長期深耕數位金融領域，關注各種金融科技發展，本次參加金融科技創新園區（FinTechSpace），並依據金管會發布之「金融科技發展路徑圖」，進行跨金融機構的「自主聯合實證案」，於13日首度對外成果展示。

由華南銀行、中國信託銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行等四大銀行、以及台灣網路認證公司與台灣微軟組成實證團隊，共同打造「遠匯交易重複性驗證平台」，為台灣首度發表以區塊鏈技術，解決銀行業者目前所面臨到客戶可能利用相同文件，重複辦理遠期外匯交易弊端之應用案例，並且獲得金管會高度認可。

實證團隊整合跨界多方資源，包含由銀行團隊提供業務相關知識以及測試情境、台灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案、以及台灣微軟提供穩定的雲端網路環境，針對遵法、流程、資安等不同構面討論並驗證相關解決方案之可行性。

最終經過百場會議討論後，歷經六個月的開發測試驗證，利用區塊鏈技術的「透明性」與「分離式帳本」無法竄改的特性，建置出支援跨金融機構的「遠匯交易重複性驗證平台」，已於今年八月正式向金管會完成實驗成果報告，並在金管會的建議下，研擬未來擴大實證範圍，以期建立一個具備國家層級、跨金融機構完整的遠期外匯交易風險聯防平台。

華銀除了結合創新金融科技，提供完整企業數位化金流服務，及全方位協助企業數位化、無紙化外，也長期深耕個人數位金融服務，在疫情之後，觀察到民眾使用習慣的改變，零接觸金融變成必須，針對數位客群設計出專屬的SnY APP，讓民眾在申辦SnY數位帳號時，搭配自己的手機使用，最快只要三分鐘就可以完成開戶，不受到時間和空間的限制，還可以輕鬆享有2.5％高利率活存；此外，針對有投資需求的客群，結合SnY帳戶、「優利通帳戶」與「好基智」，將存款、支付、理財三合一，提供全自動理財的管理帳戶，輕鬆實踐「懶人理財」的夢想。

華銀面對快速變遷的金融環境，持續以客戶為中心，並配合政府的各項政策與規範，在兼顧法規與資安的前提之下，持續發展創新商品與業務；華銀多次獲得各項外界肯定，除了連續三屆獲得菁業獎「最佳數位金融獎」，並在今年奪「2021數位金融獎」，一舉囊括「數位轉型典範獎」、「數位創新獎」、「數位資訊安全獎」等三大獎。未來也將以「簡單的操作，不簡單的思維」核心方針，持續精進、研發各種數位金融科技，打破既有的框架與思維模式，專注於提供更好、更貼心客製化的金融服務，打造優質華南金融生態圈。