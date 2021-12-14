官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本正式上線，加入「進京述職」、「守護圓明園」、「府宅裝扮」等多項系統玩法及活動，還有許多優化內容，帶給玩家嶄新的遊戲體驗。

聖上賢明，知人善任，此番為體察民隱

功成獻凱見明主，丹青畫像麒麟台。本次版本新增「進京述職」玩法，大人將會被召往宮中進行述職，每次完成述職，即可隨機獲得一件聖上賞賜的獎勵及積分，而獎勵內容根據述職結果而定。

「進京述職」玩法

戎裝以待，守護圓明園！

全新跨服組隊活動「守護圓明園」正式上線，只要持有活動憑證，即可加入戰場。在活動中，大人需守衛圓明園且抓捕掠寶之徒，回收被盜走的製造材料，並與隊友共同鑄造獸首，來向聖上表達忠誠，還請大人戎裝上陣，速速前往支援！

「守護圓明園」活動

「守護圓明園」活動

開放「府宅裝扮」 任意裝飾府宅外觀

遊戲內開放「府宅裝扮」系統，大人可以按照自己喜愛任意裝扮府宅外觀，正所謂神仙府邸全靠自己，大人趕緊來打造專屬府宅外觀。

「府宅裝扮」系統

「府宅裝扮」系統

「表情包」系統全新上線

為增加大人們互動聊天的趣味性，本次在遊戲聊天介面加入表情按鈕及基礎表情包，大人們再也不用擔心詞不達意，還請各位大人至遊戲內查看趣味表情包！