新北市長侯友宜千字公投文引發藍綠熱議，桃園市長鄭文燦14日對此表示，侯以委婉的方式表達不贊成國民黨的極端路線，包括不贊成三接遷台北港、不贊成核四重啟，鄭文燦認為應該尊重每個政治人物的想法，直指國民黨比較極端的主張者綁架了國民黨、背離穩健的路線，重申蔡英文總統領導的路線才符合台灣長遠發展的利益。

鄭文燦說，這次公投不是為了個人，也不是為了政黨，是關係到台灣的重大政策，像能源轉型、對外貿易、食品安全、環境保護等，這些議題在這段時間的公共討論，已經呈現得很清楚，蔡英文總統所領導的路線，符合台灣長遠發展的利益，這也是台灣轉型所必須要經過的挑戰。

鄭文燦提到，侯友宜市長或其他地方首長，對於國民黨「4個同意」的立場，其實是不贊成，他們也有所保留，所以用比較委婉的方式，表達他們並不贊成這個極端的路線，他覺得這是正確的，每一個政治人物都有他的想法、他要走自己的路，我們應該給予尊重。

「他並不是沒有看法，只是他的看法跟國民黨不一樣！」面對前國民黨主席江啟臣幫侯友宜緩頰稱官員有行政中立問題，鄭文燦也認為，侯友宜表達了很多看法，卻是跟國民黨的立場不同、也有所區隔，比如說侯不贊成三接遷到台北港，也不贊成核四重啟，因為核廢料跟核能安全的問題，讓他比較保留，所以侯也有立場，只是跟國民黨不一樣。

鄭文燦也點名宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕，立場也都跟國民黨不同，像是三接不蓋，台中可能會承擔無法降載燃煤發電的痛苦，所以盧的看法也跟國民黨不相同。

鄭文燦強調，這4個議題是在前國民黨主席江啟臣時代設計的議題，國民黨比較極端的主張者綁架國民黨，背離穩健的路線，他認為公投之後，能夠讓台灣穩健的轉型，才是對國家最好的選擇。