台灣旅美球星林子偉今年幾乎都受到傷勢困擾，本季只在小聯盟出賽7場，但他仍不放棄「美」夢，14日出席「國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」記者會時談到自己的下一步，他表示，目前還是會以美國為目標，盼重返大聯盟。

林子偉今年與雙城隊簽下一紙小聯盟合約，但整季只在大聯盟出賽1場、沒有打席，小聯盟更只有出賽7場、敲出7支安打，從5月29日後就沒有出賽紀錄，被放進傷兵名單一直到球季結束。

今年飽受傷勢困擾，林子偉坦言是「很難過的一季」，他說：「失望跟難過我今年都遇到了，當然是很不好的經驗，從一開始受傷，好了又不舒服到現在，很辛苦、很艱辛，今年真的是很難過的一季。」

雖然遇到艱辛的一年，但林子偉也與大家分享2018年跟隨紅襪拿到世界冠軍的喜悅，「希望今年的事就過了，自己還年輕，還能再拚。」

去年中職迎來一波「海歸潮」，今年林子偉也是頻頻被大家點名可能回台的大咖球星，但今天他在記者會上被問到下一步，林子偉表示，仍會以美國為目標，「現在身體狀況還不錯，接下來計畫還是以美國為目標，希望能回美國繼續打球，但最重要就是要把傷養好，百分之百後再進行下一步。」

林子偉也以自身經歷鼓勵打球的小朋友，「失敗為成功之母，希望大家都只是短暫失敗，碰到失敗後能趕快站起來，因為自己也有很多失敗的經驗，希望小朋友不要因為一次失敗就放棄。」