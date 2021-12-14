國民黨台北市議員徐巧芯日前爆料，在林秉樞母親告別式前兩天，綠營北市議員許淑華「下條子」要警方加派警力協助，並歡迎許來告她；許淑華為此強力駁斥，但稱不會提告徐，浪費司法資源。對此，徐巧芯今又爆料，基層員警告訴她，現在警察局要求「議員請託案不要把名字寫出來」。

徐巧芯今（14日）在臉書秀出一段通話紀錄，表示本來以為「許淑華下條子事件」已經告一個段落，沒想到昨天收到來自基層員警的訊息，又生風波；許淑華幫林秉樞喬警力，該檢討的應該是許淑華為甚麼要說謊，但沒想到最後被檢討的是依法執行勤務的警察；徐巧芯指出，基層員警告訴她，現在警察局要求「議員請託案不要把名字寫出來」。

徐巧芯怒批，只因為一個新潮流的議員被揭露說謊事實，整個警察局就要配合許淑華修改原本的規則，讓下一次的「關切」可以消除痕跡，新潮流到底背景有多硬，許淑華口中的「服務基層」難道就是讓公務員掩蓋自己說謊醜態？

對於許淑華的舉動，徐巧芯直言，對外標榜清新服務，對內卻把魔掌伸向警察系統，請大家記牢了，新潮流就是這樣對待公務員的；徐更向前綠委段宜康喊話，「這就是你手把手帶出來的議員，想問問你，這些招數都是跟你學的嗎？已經第十一天了，趕快出來跟大家報平安啊」。