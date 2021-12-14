林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴事件爆發至今，已被挖出許多使用特權的內幕，近日又遭爆接種特權疫苗，讓媒體人黃揚明說「他人生享受的特權肯定不只如此」，並預告今晚將進行「剝雞解密」，持續追蹤林秉樞隱藏的問題。

黃揚明表示，在林秉樞的二劑特權疫苗被揭發後，包括台北市衛生局、禾馨診所、台中市衛生局、台中榮總等機構皆稱符合規定，但他分別針對兩劑疫苗提出質疑，說「使用護理師男友身份施打殘劑的民眾有多少？禾馨診所該段期間施打殘劑的比率有多高？」「台中榮總稱林秉樞持10月20日出國機票申請緊急打第2劑疫苗，最後並沒有出國，是否構成『使公務員登載不實』的偽造文書？」

黃揚明分析，林秉樞的「特權宇宙」包括「林秉樞判刑紀錄不會出現在司法院判決書查詢系統」、「林秉樞母親告別式多位民進黨籍議員向警方申請警力保護」、「林秉樞得知週刊將報導其施暴醜聞，動用前立委、國策顧問、企業界大老向媒體聯繫、關說」、「從新北地檢署移送新北地院時可以開3分鐘發聲明記者會」與「羈押禁見期間可以透過律師發聲明」。

黃揚明說，林秉樞使用了特權，最後卻都被合理化成為「符合規定」，他唯一能想到的就是「還有很多人都在這個『特權宇宙』中受益」，所以絕對不能掀開那潘朵拉的盒子，並指出林秉樞享受的特權肯定不只如此，預告今晚將在政論節目中進行「剝雞解密」。

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