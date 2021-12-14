金聯平價宅12月初才開始開放登記，今年推出66物件，已經有41件有民眾登記，往年都要到最後一星期(預計12月21日才截止)才會有民眾登記。但是房市還是燒滾滾，民眾搶房的心理出現，出現提早出手情況，今年的盛況前所未見，其中有12戶是10人以上登記，南方莊園更出現57搶1的盛況，最為熱門。

金聯表示，今年度平價住宅申購活動即將在12月21日截止，根據過去經驗，預估本週六、日會湧現另一波登記人潮，為疏解申購人潮及避免久候，希望有意購屋成家民眾，可以儘早登記以免人潮過多。

至目前為止，41戶被登記房屋中，有30戶(約73％)超過2人登記必須抽籤決定買主，其中有12戶是雙位數(超過10人)登記，最為熱門的是位在台北市辛亥路的南方莊園，出現57人登記。

而台南市房市搶搶滾，推出5戶皆有民眾登記，不僅已經「完銷」南市東區崇賢路三段新都心重劃區富立和築社區的4戶也有30人以上登記。而這次最低總價宜蘭縣五結海景套房，僅只要99萬元就可以擁有，也有9人登記。據統計，目前總登記人數已經達到379人。