45歲女星蕭淑慎出道已21年，今年睽違12年推出影視圈作品，客串演出台劇《斯卡羅》中的黃寡婦一角；上(11)月她剛和老公梁軒安歡度結婚五週年慶，走過罹癌風波的她依舊穩定幸福中；今(14)日蕭淑慎在臉書發照片，說為了「國際擁抱節」大吸愛貓「雷夢」，怎料喵皇全不買帳擺出臭臉，趣味反差萌令網友爆笑回應：「好哀怨的臉！」

蕭淑慎今(14)日在臉書發照片表示：「12/14國際擁抱節，肯定是要又抱又親，不然怎麼對得起媽媽那麼愛你」而蕭淑慎在抱起貓皇時，她的不科學白皙手背也見光，卻也見愛貓「雷夢」被親得睜一眼閉一眼，臭臉表情看似十分嫌棄，網友笑回：「他看起來很不高興(大笑)」，蕭淑慎則回說：「他的臉沒有一天看起來高興(大笑)」。 一般稱「國際擁抱日」是每年的1月21日，蕭淑慎所說的「國際擁抱節」則是指韓國人發明的12月14日「擁抱情人節」。

蕭淑慎擁抱情人節對愛貓「雷夢」又抱又親，遭到臭臉回應。（圖／截取自蕭淑慎臉書）

上(11)月29日一早，蕭夫梁軒安便在臉書上貼出多張夫妻合照放閃，透露2016年和老婆蕭淑慎相遇，至今已經5年了，還甜稱「妳的過去我參與不了，妳的未來我陪著妳。」他還在感慨痛苦是人生常態，敢於承擔痛苦的人才能享受痛苦之後的喜悅；而蕭淑慎也甜蜜轉發老公貼文，驚呼「時間好快啊！」並歪樓說：「你以前比較帥」。

梁軒安2016年因為開Uber和蕭淑慎相識，結下一段「優步奇緣」，隨即便於隔年娶走蕭淑慎，這段相差15歲的姐弟戀，儘管曾經不被外界看好，但兩人相互扶持一路至今，當中還經歷蕭淑慎罹十二指腸癌的磨難，住院期間梁軒安對蕭淑慎不離不棄，還緊張地對護理人員問東問西，讓蕭淑慎認定「老公會做的事情比我多太多！」兩人至今保持穩定幸福。

蕭淑慎擁有俏麗外型和精湛演技，熟女魅力十足。（圖／本報系資料照片）

當然，正如江蕙名曲《家後》所唱：「幸福是吵吵鬧鬧」，據蕭淑慎分享，其實今年他們一度大吵鬧到差點離婚，全因梁軒安被柯文哲團隊延攬，加入民眾黨想出征選議員，但蕭淑慎認為他沒準備好會淪為砲灰，故極力反對，甚至撂話「你選我就跟你離婚」，兩人吵到不可開交，最後蕭淑慎搬出親戚遊說才終於「勸退」成功，可謂「愛之深責之切」。