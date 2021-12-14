F-16戰機

由於西方反對柬埔寨與北京加強國防和經濟關係，甚至興建中方軍事基地，美國8日宣布，對金邊實施經濟制裁與武器禁運。

然而，據《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網13日報導，如今柬埔寨總理洪森（Hun Sen）下令，部隊停止使用所有的美製軍備。他說，美國的決定證明，他1994年選擇，不改買美國武器系統，保留柬埔寨既有武器系統的決定是正確的。

他接著痛批美國武器，說它們無法提供用戶優勢，還說銷售附帶的重要條件損及客戶的國防獨立性，他並強調：「如果你們想在國防上維持獨立，就別用美國武器。」

這些年來，非西方國家有多位領導人也發出類似聲明。例如，2020年時，馬來西亞前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）就說，美製戰機只是航展上好看，但要是沒經過華府同意，就不能用來戰鬥，因為這類操作需要敏感的密碼，只要美方不給就沒輒。

此外，美國經常利用掌控備件供應，來確保美國裝備不能用來牴觸華府利益。例如，1990年代時，雅加達和坎培拉爆發激烈爭執，而美國站在澳洲這邊，印尼F-16機隊就派不上用場。