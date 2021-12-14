全球資本重點關注元宇宙，香港富豪李嘉誠旗下的維港投資也開始布局，首個投資目標鎖定「頭號玩家」主演Tye Sheridan聯合創立AI技術提供商Wonder Dynamics。

中國基金報14日報導，Wonder Dynamics總部位於美國加州，旨在開發能夠大幅降低特效成本和縮短特效製作時間的AI技術，而這一技術除了應用於電影、電視，也有望拓展至元宇宙領域。

Wonder Dynamics的A輪融資共募集到900萬美元，不僅獲得維港投資領投，還吸引到旗下擁有著名遊戲「堡壘之夜」的Epic Games和韓國三星旗下創投基金Samsung Next。

由李嘉誠紅顏知己周凱旋掌舵的維港投資，是香港一支相對低調隱秘的創投機構。2005年成立的維港投資專注於高科技投資，短短16年時間，就已經投出不少明星項目，包括Facebook、被蘋果（Apple）收購的Siri、流媒體音樂軟體Spotify、新冠肺炎（COVID-19）疫情期間業務驟升的視訊會議工具Zoom等。