近兩年來受疫情影響，「客戶家中坐、生意網路來」的遠距工作、低接觸消費數位時代已來臨。但資誠PwC調查顯示，台灣有81％中小企業在數位轉型面臨數位人才、數位轉型規劃以及缺乏產業典範的挑戰。

為促進我國數位經濟創新發展，經濟部中小企業處13日舉辦「飛躍雲世代 轉型創新局」數位轉型高峰論壇，資誠PwC創新諮詢公司董事長盧志浩及國內外專家受邀參與分享業界轉型趨勢，協助中小微型企業加速無痛轉型。

「飛躍雲世代 轉型展新局」數位轉型高峰論壇針對國內中小企業數位轉型現況與發展趨勢，規劃三場專題演講；其中，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩以「洞悉台灣中小企業 數位轉型致勝關鍵」為主題，發表近期最大規模的中小企業數位轉型調查成果與企業典範案例，協助企業掌握全面性數位轉型策略應用，朝「整合科技應用、創新數位服務」方向邁進。

盧志浩指出，資誠本年度協助經濟部中小企業處進行中小企業數位轉型調查，有效問卷多達3233份，為近期內規模最大、涵蓋產業廣度最深調查，橫跨六大產業包含批發零售、餐飲住宿、金屬製品、機械設備、電子零組件及農漁牧業。

另外，調查也指出，各產業對數位轉型都有所憧憬，像是68.8％的電子零件製造業希望透過數位轉型達到「改善營運效率」、63.9％的機械設備業者則期望能「改善人力資源管理」、58.1％的批發零售企業認為可達到「擴大市場成長」目標。

此外，58.1％金屬製品製造業要透過轉型達到「降低營運成本」；53.1％的農漁牧業要「降低營運成本」、45.3％的住宿餐飲企業希望透過轉型達到「更好的客戶體驗」。

盧志浩建議，台灣中小企業必須要有清楚的數位策略與藍圖，以避免無謂的摸索與資源浪費。他認為，企業應該要以雲端工具作為入門基礎，減少一次性大規模導入的風險，降低數位化的門檻，同時轉變以數據做為管理和決策依據，循序漸進將數據做為決策的依據，提升營運效率。為培養人才，企業也可從企業內部培訓及拔擢優秀人才，以解決數位人才短缺的問題。

2021年政府大力推動「雲世代產業數位轉型」計畫，期望能夠串聯數位人才與產官資源，加速產業的數位轉型，提升企業的韌性。經濟部中小企業處邀集國內外數位轉型專家及業界先進，以數位轉型為題，以「跨領域」、「跨產業」、「跨服務」到「跨平台」構築台灣數位轉型環境，資誠也協助中小企業打造新經濟商模，共創產業數位轉型的新時代。

盧志浩強調，數位營運已然成為全球企業的發展目標，企業所面對的不只是對手從客戶體驗、通路、到產品與服務的數位化競爭，甚至是其他競爭者的跨界投入，因此，企業必須快速評估並選擇企業的數位經營模式，找出致勝的數位藍圖，讓公司蛻變為真正的數位領導者。