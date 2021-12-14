安心食品（摩斯漢堡）於今（14日）受宜蘭縣政府邀請出席「110年度宜蘭縣餐飲衛生管理分級評核」，位於宜蘭縣的5間摩斯漢堡店鋪參與衛生自主管理評核，全數通過榮獲最高等級優級認證。

安心食品（摩斯漢堡）一向以提供安全安心的食品服務為核心價值，秉持「貢獻人類、貢獻社會」永續發展的經營理念，落實衛生管理檢驗，建立系統化的食品安全管理制度，並致力於提供安心安全，健康美味的商品，更設立品保課於全台門市進行稽核，並聯合食品檢驗中心自主檢驗，共同為民眾食的安全把關。

為確保食品安全政策的實施與運行，摩斯漢堡食品檢驗中心於2010年成立，是連鎖速食業首位且唯一的雙認證微生物實驗室，同時符合TAF及TFDA規範要求，其檢驗報告可與亞太實驗室認證聯盟 （APLAC MRA） 相互認可，與國際實驗室認證聯盟 （ILAC MRA）接軌，提供顧客安心安全的美味，摩斯漢堡目前全國共有300家店面分布全台各地，未來仍將繼續擴大展店。