平地高麗菜進入採收期，因產量多價格下跌，運至拍賣市場每台斤僅約5元，農民不敷成本，14日自採自售整卡車載到雲林縣北港鎮傳統市場廉售，每顆只要10元，吸引民眾搶購，農民無奈表示雖然勉強打平成本，但辛苦種了3個月只能說白忙1場。

「來噢，1顆高麗菜只要10元，冬天吃火鍋最對味！」北港鎮新市場14日出現1座高麗菜山，原來是農民用卡車載來堆放在市場旁，由於比其他菜販的1顆20元便宜一半，立刻吸引婆婆媽媽搶購，還1度造成交通阻塞引來警察關切，不少人1次買10顆，回家慢慢享用。

黃姓農民表示，他在元長鄉種高麗菜，今年因量多價跌，每分地開價3萬元請盤商來收購，盤商不是嫌貴，就是說要考慮看看從此不見蹤影，眼看高麗菜快被菜蟲吃光，只好邀集親友幫忙採收，再自己開貨車載到傳統市場廉售。

黃姓農民分析，1分地可種植約3000顆高麗菜，其種苗、肥料、農藥等相關成本約2萬元，此次他採收1分地，扣除腐爛、蟲害嚴重的，約採收到2500顆，每顆約1台斤重，只賣10元非常便宜，1個早上就賣完了，勉強算是打平成本，只能說白忙了3個月。

民眾說，最近天氣轉冷，高麗菜買回去可存放較久，因此看到1顆10元的高麗菜，就買了10顆，算是高物價時代的小確幸。

雲林縣農業處指出，今年8月中旬豪雨，蔬菜受損導致菜價上揚，農民紛紛搶種，8月下旬及9月上旬育苗場高麗菜供苗量呈現紅色燈號（警戒值），農政單位呼籲農友審慎評估種植，但成效有限，11月中旬供苗量已呈現紫色燈號（超種），呼籲農民不要搶種。