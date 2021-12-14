因美國聯準會(Fed)正要進行兩天利率會議，因此14日韓股在市場觀望中走低，又失守3千大關，最後收在2987.95點，跌13.71點或0.46%，創約1個月新低點。同時，韓元也走貶。

KOSPI會跌破3000點大關，就是擔心美國聯準會為因應當地區高不下的通膨，日後加快減購債券動作，進而轉向升息的鷹派一方。同時，隔夜美股3大指數全面收跌，也讓14日韓股失去上攻信心。

根據韓國官方最新數據，雖然每日新確診者已連續兩天都降到6000位以下，但新冠重症患者以及疫歿人數卻雙雙創新高，顯示當地疫情尚未趨緩。

不過，韓國政府14日表示，由於全球對晶片以及顯示器的需求持續暢旺，韓國11月ICT(資通科技)產品的出口，再度重寫單月新高紀錄。

三星電子漲0.26%，SK海力士跌0.41%，Naver漲0.38%，Kakao則跌1.25%。至於表現較強勢個股，三星生物製藥漲2.06%，現代汽車也漲0.96%，外資賣超3590億韓元。

美元兌換韓元價位在1182.6附近，韓元貶1.8元。