為了鼓勵彰化青年勇敢留香返鄉創業打拚，彰化縣政府每年準備1000萬創業補助金，並有相關輔導培訓方案，還有顧問一對一指導。（謝瓊雲攝）

為了鼓勵彰化青年勇敢留香返鄉創業打拚，彰化縣政府每年準備1000萬創業補助金，並有相關輔導培訓方案，還有顧問一對一指導彰化縣長王惠美（右二）參觀湧足企業了解公司自有品牌研發生產的各式風格小五金。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(中)歡迎更多傳產二代、返鄉青年朋友留鄉打拚創業。（謝瓊雲攝）

和美鎮湧足企業創業女青年王麗晴，學成返鄉創業，受到親友與父母支持，自創「good hands」品牌，專門研發生產生活實用小五金，獲彰化縣政府30萬元青年創業金獎勵；彰化縣長王惠美14日親自頒獎，呼籲更多青年朋友返鄉打拚，縣府準備好1000萬元創業金獎勵，還提供完整的培訓輔導課程。

王惠美表示，感謝議會支持，讓縣府每年有1000萬元預算來協助培育青年創業。彰化有許多青年朋友很有才，縣府將更積極打造更多平台，讓年輕人回鄉發光發熱；目前已有21位青年朋友獲得創業金補助，只要年滿18至45歲縣民，上過30個小時相關課程，就可撰寫提案申請，還有專業的輔導顧問一對一輔導。

王麗晴身為傳產業第二代，父母經營五金建材公司多年，求學畢業後返鄉在家中事業學習磨練，創業發揮設計專業與創意，將居家美學、空間機能等思維放進設計中，開發出多功能軌道系統、多用途的櫥櫃或置物櫃、抽屜把手、衣帽掛鉤等，一系列時尚簡約、兼具實用性的產品。

王麗晴表示，這次接受縣府青創補助計畫，協助品牌完成產品攝影、包裝設計及網站架設等，都是與消費者溝通非常重要的行銷素材。彰化產業鏈完整資源豐富，返鄉年輕人應有使命感，透過新科技獲創新商業模式，將彰化特色產業推廣出去，

她說，不同於傳統代工模式，品牌與設計感能創造商品附加價值，提高利潤，直接面對消費者能省去中間層層貿易商、經銷商分潤而削減毛利，消費者能用更合理的價格買到更具設計感的五金商品。

王惠美指出，彰化有很多很低調的隱形冠軍，期待青年返鄉投入產業、協助傳產升級，最近已受理38件青創申請案，每3、4個月累積到一定的申請案件，就會進行審查；為協助更多青年朋友善用資源圓夢，另推出智慧農業補助讓返鄉青農可以借力使力，與公益換租、活化老屋做為青創場域，以及幸福圓夢創業貸款、彰化商店街區補助青年展店示範計畫等，盼望彰化青年都能留鄉、返鄉，一起為彰化這塊土地努力。