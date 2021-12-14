三井LaLaport購物中心示意圖。（高市經發局提供）

日商三井終於來了！台糖今（14）日宣布，三井得標台糖高雄鳳山國泰重劃區地上權土地，預計砸100億元打造4萬坪商場，這也是三井在台灣的第3座休閒購物中心LaLaport，預定結合時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂及停車場等，以滿足不同客層的需求，可望帶來就業機會及豐碩觀光財。

台糖公司高雄區處為活化土地，在鳳山區衛武營國家藝術文化中心東側，國泰路二段及自由路所圍街廓內招商土地面積4.3公頃，日前舉辦招商，僅有三井公司1家投標。

招標方式採一次投標分段開標，17日經資格審查合格，並經今（14）日上午9時投資開發計畫書評選及格，並於下午開價格標，以年保證經營權利金標價3715萬元，高於底價決標。另每年租金約7680萬元。

台糖指出，本街廓商2土地應純做商業使用，並整體規畫設計提送高雄市都市設計審議後得分期建築，三井公司預計將投入100億元開發建設，規畫約4萬坪商場，未來並將以TOD大眾運輸導向發展，結合鳳山藝文特質提升整體都市空間機能，帶動東高雄休閒娛樂的觀光發展，提升區域整體價值，達到「區域共榮」之整體發展願景。

高市府經發局表示，為活化本區開發投資，協助解釋說明土地管制分期分區開發、分割、規模及期限等規定，促使開發更具彈性，亦透過都市計畫個案變更調整建蔽率與周邊商業區相近，增加廠商投資誘因，吸引廠商投資帶動高雄經濟發展，並與周邊衛武營國家藝術文化中心園區結合，互補其商業空間不足，將藝文產業與觀光休閒結合，成為東高雄藝文觀光休閒娛樂新據點。

台糖指出，為活化資產，長期以來積極招商，這次除引進國際知名外商投資，將與三井公司及高雄市政府攜手共創地區繁榮，締造經營佳績，預計將帶來眾多商機及就業機會，期透過優質營運及人潮湧入，活絡周邊發展。

台糖補充說，地區尚有商業區4處街廓，共4.06公頃土地，將陸續招商，另位於亞灣區，有特貿區7D、7E計4.41公頃、港埠商業區計4.32公頃及小港區松金段計5.69公頃土地，均為精華土地釋出，歡迎投資商洽詢進駐。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁上任以來積極招商引資，除台積電、默克、英特格等半導體大廠紛紛加碼投資高雄，義联集團、富邦、三井以及明年改裝完成的SKM Park等百貨業者也都看好高雄陸續進駐，歡迎更多潛力廠商及跨國企業一起加入投資高雄隊，相信三井集團投資案將吸引更多企業投資高雄。