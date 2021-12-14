工研院AI熱影像體溫異常偵測系統，國內已建置超過上百套。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院「正壓採檢亭」在全台建造了近200座，服務全國數萬名快篩群眾。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院「醫療級呼吸器原型機」已和廠商簽訂MOU展開跨國合作。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

全球首屈一指的商業獎Globee Awards日前頒布2021年度傳播卓越獎，工研院以防疫科技與突破疫情限制的防疫數位行銷成果，從近千件參賽項目中脫穎而出，在COVID-19企業應變類別中，榮獲「最佳科技金獎」與「年度行銷銀獎」，工研院更是該獎創立以來首個獲獎的台灣機構。

工研院長劉文雄指出，工研院根據疫情開發的防疫科技，第一階段「個人防護」針對國內口罩荒，以靈活製造優勢加入口罩國家隊，協助口罩設備大廠在短短一周內上線迅速擴充產能。

第二階段「疾病篩檢與診斷」，藉由「AI熱影像體溫異常偵測系統」、「正壓採檢亭」、「iPMx分子快速檢驗系統」協助判別染疫可能性。

當疫情走入第三階段「疾病治療」時，工研院僅用17天即完成台灣首台「醫療級呼吸器原型機」，完備台灣高階醫療器材的自製能力。

工研院同時以行銷科技力量，透過線上記者會與社群即時傳播，以多元媒體平台觸及廣大受眾，讓防疫科技在國際發揚光大，吸引主流外媒大幅報導，並帶進國內外數百家廠商洽案。

同時，促成合作商機，包括「醫療級呼吸器原型機」吸引和碩聯合科技、精英電腦等超過10家大廠洽詢，日前已與精英電腦、印度野村顧問、印度Sonalika公司簽訂MOU展開跨國合作。

能讓醫護人員有舒適安全的採檢環境的「正壓採檢亭」，潔淨度為Class 1000無塵室等級，在全台建造了近200座，服務全國數萬名快篩群眾，甚至促成名人與企業踴躍捐贈，並接獲廠商洽詢擬輸出科威特。

AI熱影像體溫異常偵測系統，國內已建置超過上百套，包括經濟部、澎湖縣政府、高雄市政府、台積電、成功大學、交通大學等公家機關、企業及各地學校。

該獎表彰工研院迅速敏捷應變的防疫科技，以及運用創新數位行銷，透過媒體快速擴散發揮影響力，讓防疫科技受到國際企業矚目。