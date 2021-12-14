大陸央視新聞報導，廣州市疫情防控14日下午舉行新聞發布會，繼天津發現中國首例Omicron陽性病例之後，廣州也發現廣東首例境外輸入奧密克戎（Omicron）陽性病例。

病例，男，67歲，家住越秀區華樂街天勝村65號。11月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均陰性。12月11日，解除隔離後乘飛機（CA1837）返回廣州，閉環轉運至越秀區家中居家隔離；12日，華樂街社區衛生服務中心為其例行採集核酸標本，13日淩晨通報結果初篩陽性，經市、區疾控中心重採樣覆核結果均為陽性。病例閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，經進一步檢查和專家會診，確診為新冠肺炎普通型，目前病情穩定。

廣州市疾控中心對該病例的鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心覆核，報國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為Omicron變異株。

截至12月14日12時，累計排查到重點場所篩查人員10544人，已出結果均為陰性。累計採集環境樣本132份，128份環境樣本檢測結果陰性，4份陽性均為病例住所發現。

稍早，天津市疾病預防控制中心對12月9日自歐洲境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。在津感染者係入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。中國首次發現新冠病毒Omicron變異株。