新竹市政府14日宣布「施打莫德納就送200禮券」場次再加開2天，15日、16日上午8至11時、下午3時至晚間7時，包含第1、2、3劑都可施打、免預約，直接至中正市場疫苗施打站接種莫德納疫苗，打完現場就送200元全聯禮券。

市長林智堅表示，新竹市第1劑疫苗涵蓋率已達93.5％，是全國第1，劑次人口比為169.8％更是本島第1。因應國外疫情仍嚴峻，海外返鄉潮、耶誕跨年活動到來，竹市明後兩天莫德納疫苗專案持續在中正市場進行，不論第1、2、3劑，均免預約、到現場打完疫苗就送200元全聯禮券，呼籲大家持續踴躍接種、提升疫苗涵蓋率，守護自己與親友的健康。

衛生局指出，此次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括18歲以上尚未接種第1劑；第1劑施打莫德納疫苗已滿4周，可接種第2劑者；第1劑施打AZ疫苗已滿8周，可接種第2劑者；接種兩劑AZ或莫德納疫苗已滿5個月，可接種第3劑者。

符合的接種對象可致電疫苗專線（03-5355137）預約施打站接種莫德納疫苗，也可直接赴中正市場2樓施打。民眾只要接種完「莫德納疫苗」，即可在場簽收100元全聯禮券2張。

衛生局表示，根據COVID-19公費疫苗預約平台顯示，竹市仍有4900多人曾預約第1劑或第2劑疫苗，但不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果，為完善疫苗防護網，透過打疫苗送禮券，也希望再提高接種疫苗意願、持續提升涵蓋率。市府也鼓勵竹縣、苗縣民眾前來施打，目前衛生局仍持續透過簡訊通知符合資格者，盡速預約。