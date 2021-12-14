中文字讀音不斷更新，不少父母檢查兒女作業時，常會發現跟以前學得不一樣。一名男網友表示，檢查女兒的國語作業時，發現「什」這個字的發音竟是念「ㄕㄣˊ」，讓他十分驚訝「什麼時候改了？還被我女兒笑沒念書」。根據教育部網站指出，「什麼」讀作「ㄕㄣˊㄇㄜ˙」，又音「ㄕㄜˊㄇㄜ˙」，因此兩種念法都正確。

原PO今（14）日於臉書社團《爆廢公社》指出，昨日晚間檢查國小女兒的國語作業簿，驚見「什」字的發音為「ㄕㄣˊ」，令他驚訝喊「我小時候學的音是『ㄕㄜˊ』，竟然跟我學得完全不一樣，這個字什麼時後改念成『ㄕㄣˊ』了？」原PO說，當下他還被女兒笑沒念書，「真的是活到老，學到老」。

原PO曬出女兒的國語作業簿。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光，引發網友熱議，「現在跟以前，很多都音差很多」、「對啊！早期都是『ㄕㄜˊ』，但現在兩個好像都可以」、「很正常，一直改來改去，不要太在意，不然會氣死自己」」、「很久很久以前就教『ㄕㄜˊ』囉」、「24歲，我學的是『ㄕㄣˊ』」、「兩個注音都對」、「我學的是『ㄕㄜˊ』，現在教女兒反被糾正」、「教育部每年都在改，改的亂七八糟的」。

根據《教育部重編國語辭典修訂本》指出，「什」字總共有3個讀音，包括「ㄕˊ」、「ㄕㄜˊ」及「ㄕㄣˊ」，「什麼」主要讀作「ㄕㄣˊㄇㄜ˙」，又音「ㄕㄜˊㄇㄜ˙」，因此兩種念法都正確。