大陸近期稀土行業消息頻出。內蒙古包頭市人民政府在呼和浩特舉行記者會，表示將推動內蒙古自治區成為全球最大的稀土交易中心。

中國證券時報網14日報導，內蒙古自治區科技廳副廳長吳蘇海表示，在稀土交易方面，內蒙古自治區將打造世界最大的稀土交易中心，推動「稀交所」（包頭稀土產品交易所）升級為國家級交易所，打造稀土產業定價中心、訊息中心和服務中心。

12月6日，中國已批准成立世界最大的稀土公司。新公司將被命名為中國稀土集團，最快將於本月在江西省成立，由多家國企的稀土資產組成，包括中國五礦、中鋁公司及贛州稀土集團。

報導指出，政策支持行業整合，對價格有支撐作用。與此同時，碳中和大背景下，稀土也將發揮越來越重要的作用，比如在新能源汽車行業的使用，以及節能電機也提升稀土需求。而據中國稀土行業協會資料顯示，12月13日，稀土價格指數為339.6，再創多年新高。