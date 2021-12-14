大陸股市14日收跌，滬止跌0.53％，深指跌0.5％。

上證指數全天最多跌26點，低見3654點，全日收報3661點，跌19點或0.53％，成交人民幣（下同）4874.69億元。

深指最多下跌103點，低見15109點，收盤前跌幅收窄，全日收報15136點，跌75點或0.5％，成交6536.48億元。

滬深300指數收報5049點，跌34點或0.67％；創業板指數收報3495點，跌1點或0.05％。

各類股普遍走跌，有色金屬股跌逾2％；煤炭股、水泥股跌逾1％；石油、房地產股走穩。

滬指早盤跌11點 深成指跌34點
《期貨》開盤2跌1平 12月台指期跌70點
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