網路最近將波多黎各槍戰移花接木到台中市！市議員陳成添今天在市議會質詢時，質疑是有心人士要左右中二選區立委補選，抹黑台中治安不佳；市長盧秀燕說，最近網路將台中市比喻為高譚市，對台中市不公平是抹殺警消功勞，針對移花接木事件，警方已在追查中。

陳成添指出，台中市警察在黑道、毒品、詐欺案件破案上，表現評比十分優異，例如「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，均獲中央評核為六都第一名；在「詐欺專案」5年中9期的評比也表現特優。

陳成添表示，盧市長之前曾公開表示，「治安要好、一定要挺警察！」除對警察同仁的支持，也要盡速更新相關設備，幫助警察破案能更迅速也更安全，讓市民生活能無憂無慮。

盧秀燕對此同意並回應說，首先市長代表警察局長及所有警察同仁向議員及市民致謝，感謝議員及市民的鼓勵；維護台中市治安是我們的責任，雖然在六都治安評比名列前茅，但我們不會因此鬆懈會繼續努力。

盧秀燕強調，針對網軍攻擊、抹黑治安的行為十分不可取。該影片警察正在積極偵辦中，以期還給警察同仁公道。