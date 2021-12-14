立法院今天三讀通過「就業保險法」，並將「無工作收入之父母」納入加給失業給付或職業訓練生活津貼受扶養眷屬範圍，最多可另外加給2成給付，合計原本6成給付，可達投保薪資8成給付，據預估，此次修法後1年約有4萬餘人、26萬件給付受益，每年約多給付18億元。

受到國人不婚不生影響，導致可以領取加給失業給付、職訓生活津貼對象減少，為配合整體婚育觀念及扶養型態改變，就業保險法修法增列「無工作收入之父母」為受扶養眷屬範圍，待修正條文公布施行後，可強化失業勞工家庭經濟生活保障。

勞動部勞保局普通給付組組長劉秀玲說，依去年資料預估，此次修法後，每年給付金額約有4萬餘人、26萬件受益，約占去年失業給付及職訓生活津貼合計的53萬餘件一半，但預估不會影響就業保險的財務穩定。

劉秀玲表示，若未來勞工要以「無工作收入」申請加給失業給付，應提出相關證明，勞保局也會比對投保紀錄、財稅資料等，若蓄意偽造可依就業保險法處給付2倍罰鍰，甚至不排除移送檢調偵辦。